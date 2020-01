В Новороссийске начали устанавливать новые наземные светофоры

View this post on Instagram

Сегодня, рано утром школьники Новороссийска направляясь в гимназию № 5, переходили дорогу по пешеходному переходу на перекрестке улиц Энгельса -Цедрика на зеленый сигнал нового наземного светофора. Наземный светофор – идея, предложенная нашей инициативной молодежью в Дни молодежного самоуправления. Ребята подготовили и защитили проект при участии курирующего заместителя Александра Яменскова @yamenskov_aleksandr_ivanovich, на реализацию идеи были выделены средства городского бюджета. Этот участок улично-дорожной сети города стал первым, где появились наземные светофоры. На этом перекрестке их установлено четыре, перед каждым пешеходным переходом. Сейчас работы ведутся на проспекте Дзержинского, 217, в районе колледжа радиоэлектронного приборостроения. Ещё планируем установить на 5 перекрестках города. Их точное месторасположение будет определено на Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Приоритет - участкам дорог вблизи учебных заведений. Все дорожные работы, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлены на главное - обеспечение максимальной безопасности на дорогах. И здесь она соблюдена как нельзя лучше. Светящаяся стоп-линия на границе дороги и тротуара дублирует сигнал основного светофора, своевременно показывая «пора переходить дорогу» или «нужно остановиться». Особенно актуально это для учащихся, возвращающихся после второй смены обучения, когда на улице начинает темнеть. Теперь дети начальных классов и школьники постарше – по обыкновению смотря вниз в телефон, будут невольно обращать внимание на столь жизненно необходимый предупреждающий сигнал. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020