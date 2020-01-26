В Новороссийске начали устанавливать новые наземные светофоры

В Новороссийске в январе установили первые наземные светофоры на пересечении улиц Энгельса и Цедрика

Инициатива установить такие светофоры принадлежит группе студентов, которые в 2019 году защищали проекты в рамках Дня молодежного самоуправления. Идею поддержали в администрации Новороссийска и выделили деньги из бюджета.

Первым местом, где появились наземные светофоры, стал перекресток улиц Энгельса и Цедрика возле гимназии №5. Там их установили четыре — по одному на каждый переход.

Сейчас аналогичные светофоры устанавливают в районе радиоколледжа на проспекте Дзержинского, 217. Их также хотят сделать еще на пяти перекрестках города, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

«Светящаяся стоп-линия на границе дороги и тротуара дублирует сигнал основного светофора, своевременно показывая "пора переходить дорогу" или "нужно остановиться". Особенно актуально это для учащихся, возвращающихся после второй смены обучения, когда на улице начинает темнеть», — рассказал глава города Игорь Дяченко.