Житель Адыгеи совершил убийство и сбежал в Грузию. Его нашли и экстрадировали

В следкоме 23 сентября сообщили, что силовики нашли в Грузии жителя Адыгеи, обвиняемого в убийстве местной жительницы, и экстрадировали в Россию

Преступление произошло в марте 2020 года в поселке Майском Кошехабльского района. По данным следствия, 54-летний местный житель во время ссоры нанес большое число ножевых ранений своей 47-летний знакомой.

После убийства мужчина покинул территорию РФ. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и объявили в международный розыск.

В июле 2020 года предполагаемый преступник был обнаружен в Грузии, сообщили 23 сентября в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Обвиняемого доставили к следователю, ему избрали меру пресечения — заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. За убийство мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее Юга.ру писали, что в 2018 году в Россию из Германии экстрадировали уроженца Чечни, обвиняемого в покушении на убийство.