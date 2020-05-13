На Кубани объявили в розыск подозреваемого в убийстве

Следственный комитет Кубани 13 мая попросил местных жителей помочь найти Михаила Глазунова, которого подозревают в убийстве

По данным следствия, 9 мая в станице Успенской 55-летний Михаил Глазунов встретил 65-летнего знакомого на улице, где они начали ссориться из-за давних разногласий. После этого мужчины разошлись по домам, однако через некоторое время один из них пришел в дом к другому, не менее десяти раз ударил его ножом в шею и скрылся.

Жена пострадавшего вызвала скорую и полицию. Приехавшие на место медики констатировали смерть, которая наступила из-за колото-резанных ранений.

По подозрению в убийстве в федеральный розыск объявили 55-летнего Михаила Глазунова, его подозревают по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили 13 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (918) 383-27-74 либо 02.