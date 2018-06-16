В Россию из Германии экстрадировали уроженца Чечни, обвиняемого в покушении на убийство 

Чечня

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В Генпрокуратуре сообщили об экстардиции в Россию уроженца Чечни

По данным надзорного ведомства, Магомед Баймурзаев обвиняется в незаконном приобретении оружия и покушении на убийство. Следствие полагает, что в 2015 году в одном из ресторанов Грозного Баймурзаев завладел оружием инспектора ДПС и несколько раз выстрелил в свою знакомую. Женщину спасли.

Баймурзаев скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. В январе 2017 года мужчину нашли в Германии. Генпрокуратура направила в компетентные органы государства запрос о его выдаче, сообщает «Интерфакс».

Покушение Полиция
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