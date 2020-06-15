В Адыгее объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве жены

Житель Кошехабльского района Адыгеи 15 июня объявлен в федеральный и международный розыск по делу об убийстве

Предполагаемый преступник — 54-летний поселка Майского Арарат Жамкочян. По версии следствия, 14 марта между Жамкочяном и его 47-летней супругой произошел конфликт. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил жену металлической трубой по голове, после чего схватил нож и нанес ей удары по разным частям тела. После этого он скрылся.

В ночь на 15 марта в дом к супругам приехал брат мужчины, который и вызвал полицию.