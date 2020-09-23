Сотрудника администрации Сочи обвинили в получении взятки

Краснодарский край

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СК Кубани 23 сентября сообщил, что сотрудник администрации Лазаревского внутригородского района стал фигурантом уголовного дела

По версии следствия, с 2013 года чиновник занимал должность ведущего специалиста отдела развития потребительского рынка и услуг администрации Лазаревского округа Сочи. В 2016 году местная женщина-предприниматель получила право на размещение торгового объекта на муниципальном земельном участке, срок этого разрешения истек в июле 2020 года. Чиновник предложил женщине содействие при продлении срока договора аренды без проведения торгов. За свою услугу он потребовал 200 тыс. рублей.

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Предприниматель обо всем сообщила в правоохранительные органы. 30 июля 2020 года в момент передачи 150 тыс. рублей сотрудник администрации был задержан. Впоследствие его уволили.

Против бывшего главного специалиста администрации курорта завели дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Материалы дела предоставило УФСБ России по Краснодарскому краю.

Подозреваемый находится под домашним арестом, сообщили 23 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в октябре 2018 года в Сочи задержали высокопоставленных чиновников и адвоката по делу о взяточничестве. 

Взятка Коррупция Следственный комитет Сочи ФСБ Чиновники

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