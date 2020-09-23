До конца рабочей недели разница дневных и ночных температур на Кубани будет достигать 15 °C

Ночью в последующие двое суток температура будет опускаться до 8-13 °C, в восточной половине региона и предгорных районах — 4-9 °C. При этом на побережье Черного моря ночной воздух будет значительно теплее — 14-19 °C. Днем 24 и 25 сентября на Кубани ожидается 24-29 °C. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Синоптики прогнозируют сухую погоду.

23 сентября в Краснодарском крае ожидается 24-29 °C, без осадков. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. На Черноморском побережье также сухо и без дождей. По данным кубанского гидрометцентра, там будет ветер 6-11 м/с, местами с порывами 12-17 м/с.

Днем с 23 по 25 сентября в Краснодарском крае воздух будет прогреваться до летних отметок

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