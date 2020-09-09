Глава Гидрометцентра рассказал, как долго продлится бархатный сезон на курортах России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 9 сентября назвал сроки бархатного сезона на отечественных курортах
В России бархатным сезоном принято называть период, когда температуры воды и воздуха практически равны.
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В августе Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на Черноморском побережье продлится дольше обычного. 9 сентября синптик уточнил ТАСС, что бархатный сезон на российских курортах стартует примерно в середине сентября и продлится до начала октября.
«Бархатный сезон начнется примерно во второй декаде сентября, ближе к середине месяца. Пока что видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября», — сообщил Вильфанд.
В настоящий момент, по словам синоптика, на курортах России температура воды равна 24-26 °C, а воздух прогрелся до 30 °C, уточнил RT.
По данным гидрометцентра Кубани на 9 сентября, в Ейске температура морской воды равна 22 °C, в Приморско-Ахтарске — 24 °C, в Темрюке — 25 °C, а в Анапе, Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи — 26 °C.
Как писали Юга.ру, 9 сентября на Кубани действует экстренное предупреждение по ливням и сильному ветру.