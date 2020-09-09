Глава Гидрометцентра рассказал, как долго продлится бархатный сезон на курортах России

В России бархатным сезоном принято называть период, когда температуры воды и воздуха практически равны.

В августе Роман Вильфанд сообщил , что бархатный сезон на Черноморском побережье продлится дольше обычного. 9 сентября синптик уточнил ТАСС , что бархатный сезон на российских курортах стартует примерно в середине сентября и продлится до начала октября.

«Бархатный сезон начнется примерно во второй декаде сентября, ближе к середине месяца. Пока что видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября», — сообщил Вильфанд.

В настоящий момент, по словам синоптика, на курортах России температура воды равна 24-26 °C, а воздух прогрелся до 30 °C, уточнил RT.