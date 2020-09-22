Мэрия Краснодара рассказала о незаконных стоках в реку Кубань

Власти Краснодара 22 сентября рассказали о борьбе с незаконными врезками в ливневую канализацию

В сентябре специалисты выявили 28 незаконных врезок в ливневку. Нарушителям выдали предписания об устранении нарушений в 30-дневный срок, иначе трубы закупорят.

«Мы усилили работу по ликвидации стоков, которые через ливневую канализацию попадают в Кубань. Прошу рассказать о результатах — сколько выявлено и затампонировано незаконных врезок, какая работа проводится с «Водоканалом», чтобы не допускать их перелив из фекальной канализации в ливневую», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

По словам замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова, с 30 августа по 16 сентября специалисты проверили участки в центральной части города, в том числе улицы Красную, Тургенева, Буденного, Чкалова и Длинную.