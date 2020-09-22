Мэрия Краснодара рассказала о незаконных стоках в реку Кубань
Власти Краснодара 22 сентября рассказали о борьбе с незаконными врезками в ливневую канализацию
В сентябре специалисты выявили 28 незаконных врезок в ливневку. Нарушителям выдали предписания об устранении нарушений в 30-дневный срок, иначе трубы закупорят.
«Мы усилили работу по ликвидации стоков, которые через ливневую канализацию попадают в Кубань. Прошу рассказать о результатах — сколько выявлено и затампонировано незаконных врезок, какая работа проводится с «Водоканалом», чтобы не допускать их перелив из фекальной канализации в ливневую», — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.
По словам замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова, с 30 августа по 16 сентября специалисты проверили участки в центральной части города, в том числе улицы Красную, Тургенева, Буденного, Чкалова и Длинную.
Напомним, в августе в Юбилейном микрорайоне Краснодара неочищенные стоки попали в реку Кубань. Утечку устранили, а специалисты обследовали сети водоотведения ливневой и фекальной канализаций. Оказалось, что по улице Думенко, 33 была врезка фекальной в ливневую канализацию.
Кроме того, специалисты «Краснодар Водоканала» выполнили тампонирование [закупорили — Юга.ру] переливов между сетями ливневой и фекальной на пересечении улиц Буденного и Тургенева, герметизацию ввода сети фекальной канализации на пересечении улиц Буденного и им. Братьев Игнатовых.
Также переливы нашли между сетью фекальной и ливневой канализацией на пересечение улиц Буденного и Котовского, Красной и Комсомольской. Их планируют ликвидировать в ближайшее время, добавили в пресс-службе администрации Краснодара.
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