Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев дал интервью РБК о долгах за газ и планах компаний на ближайшие пять лет

Руднев отметил, что за 20 лет работы компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» стала единственным поставщиком газа во всех 44 муниципальных образованиях Краснодарского края. С начала 2019 года на прямые договоры перешли все абоненты Краснодара — более 310 тыс. В итоге у компании заключено почти 1,8 млн действующих договоров с жителями края При этом глава кубанских газовиков отметил, что неплатежи остаются главной проблемой. На 1 августа просроченная дебиторская задолженность абонентов в крае составила 548 млн рублей. Для решения этой проблемы за 2019 год компания направила должникам около 644 тыс. претензий на сумму более 2,8 млрд рублей, а в суды — более 26 тыс. заявлений на сумму около 396 млн рублей. За 2020-й компания направила 450 тыс. претензий должникам на сумму более 2 млрд рублей и более 18 тыс. заявлений в суды на сумму около 237 млн рублей. Газовики еженедельно проводят рейды вместе с судебными приставами по принудительному взысканию долгов с неплательщиков.

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«Мы продолжаем отключать от газоснабжения злостных неплательщиков — так газа лишились уже более 25 тыс. абонентов. Мы понимаем, что у нас сложилась репутация компании принципиальной. Но других вариантов нет, ведь долги за газ — это вопрос энергетической безопасности: семьи, города или района. И своими действиями мы защищаем самих потребителей от обвального накопления долгов. Нельзя допустить, чтобы завтра из-за неплатежей остались без тепла, горячей воды, электроэнергии и газа целые города», — сказал Руднев в интервью РБК. При этом гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» отметил, что абонентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, компания предлагает рассрочку по погашению задолженности. К тому же в каждом декабре компания проводит акцию «Заплатил за газ — и нет пени!». Подробнее о ее условиях можно узнать здесь.

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