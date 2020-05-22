Газовики взыскали 400 тыс. рублей с краснодарского бизнесмена за незаконное подключение

Партнерский Краснодарский край

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«Газпром межрегионгаз Краснодар» выявил бездоговорное потребление газа бизнесменом в офисном здании на ул. Старокубанской

Предприниматель незаконно подключился к газу, чем нанес ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в размере около 400 тыс. рублей. Об этом в пресс-службе компании сообщили 22 мая.

Правонарушитель признал вину и обязался погасить всю стоимость незаконно потребленного газа за три месяца.

Краснодаргоргаз:

Для выявления и привлечения нарушителей к ответственности через суд «Газпром межрегионгаз Краснодар» регулярно сотрудничает с правоохранительными органами. В 2020 году только в Краснодаре было выявлено бездоговорное потребление газа на 16 млн рублей у 26 абонентов и предпринимателей.

«Самовольная газификация и незаконные врезки опасны для жизни и здоровья граждан. Мы, как поставщики газа, прежде всего думаем о наших абонентах, поэтому мы ищем незаконные подключения постоянно», — отметил начальник управления реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Заур Гукетлов.

Как сообщали Юга.ру, 24 апреля в Краснодаре произошел взрыв газа и пожар в шестиэтажном доме в переулке Ленинский. Погиб один человек — 68-летний хозяин квартиры.   

Газ Газпром

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