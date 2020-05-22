«Газпром межрегионгаз Краснодар» выявил бездоговорное потребление газа бизнесменом в офисном здании на ул. Старокубанской

Предприниматель незаконно подключился к газу, чем нанес ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в размере около 400 тыс. рублей. Об этом в пресс-службе компании сообщили 22 мая.

Правонарушитель признал вину и обязался погасить всю стоимость незаконно потребленного газа за три месяца.