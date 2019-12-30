С начала 2019 года жители Краснодара сократили на треть долги за газ
Просроченная задолженность за потребленный природный газ жителей Краснодара с начала 2019 года сократилась на 34% до 295 млн рублей
Поставщик прибегал к ограничению газоснабжения — за год были отключены 5 управляющих компаний (26 многоквартирных домов с суммой долга 2,5 млн рублей) и 178 частных домовладений с суммарным долгом более 12 млн рублей.
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За 2019 год в краснодарские суды было направлено 1620 заявлений на вынесение судебных приказов и более 200 исков на взыскание задолженности и обеспечение доступа для приостановления поставки газа на сумму долга более 70 млн рублей.
Сегодня в Краснодаре остается острой проблема бездоговорного потребления газа, что нарушает закон. За потребление газа без договора в 2019 году было отключено 38 многоквартирных домов и 70 частных домовладений. Работа по отключению газоснабжения продолжается.
На 1 декабря договоры на поставку газа заключили 60 тыс. краснодарцев (порядка 20% от общего числа абонентов).
В январе 2019 года к ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», как единому поставщику газа в Краснодарском крае, перешли более 310 тыс. абонентов столицы края. Для удобства жителей поставщик газа организовал в Краснодаре четыре новых участка по работе с обращениями граждан и два абонентских пункта. В компанию для работы непосредственно с жителями краевой столице было принято дополнительно более 120 сотрудников. Более четырех тысяч краснодарских абонентов, ранее по формальным признакам относившихся к Динскому участку, были переведены на более низкий тариф, определенный для города Краснодара.
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