С начала 2019 года жители Краснодара сократили на треть долги за газ

Просроченная задолженность за потребленный природный газ жителей Краснодара с начала 2019 года сократилась на 34% до 295 млн рублей

Поставщик прибегал к ограничению газоснабжения — за год были отключены 5 управляющих компаний (26 многоквартирных домов с суммой долга 2,5 млн рублей) и 178 частных домовладений с суммарным долгом более 12 млн рублей.

За 2019 год в краснодарские суды было направлено 1620 заявлений на вынесение судебных приказов и более 200 исков на взыскание задолженности и обеспечение доступа для приостановления поставки газа на сумму долга более 70 млн рублей.

Сегодня в Краснодаре остается острой проблема бездоговорного потребления газа, что нарушает закон. За потребление газа без договора в 2019 году было отключено 38 многоквартирных домов и 70 частных домовладений. Работа по отключению газоснабжения продолжается.

На 1 декабря договоры на поставку газа заключили 60 тыс. краснодарцев (порядка 20% от общего числа абонентов).