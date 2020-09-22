В Краснодаре школьницу изолировали в карантинной комнате из-за отказа измерить температуру. Мать устроила скандал, на нее подали в полицию

В краснодарских пабликах 21 сентября появилось видео, на котором женщина рассказывает, что пришла в школу забирать свою дочь. Девочка отказалась проходить термометрию, после чего ее изолировали в отдельном кабинете и позвонили родителям.

Мать третьеклассницы на видео начала конфликт с учителями после того, как узнала, что ее дочь изолировали. Женщина требовала у педагогов представиться, пыталась силой попасть в школу. Когда учителя не пустили ее внутрь из-за требований Роспотребнадзора, она обозвала их «зверьми и фашистами».

При этом ребенок на кадрах свободно перемещается по зданию и в первой половине видео не плачет.

В пресс-службе администрации Краснодара 22 сентября рассказали, что инцидент произошел накануне в школе № 71. По данным мэрии, мать ученицы принципиально запрещает измерять температуру дочери на входе в школу, а старший сын не ходит в учебное заведение.

«Ученица 3 класса не дала измерить себе температуру при входе в учебное заведение. После отказа пройти термометрию ее на время отвели в отдельной комнату и позвонили матери. Ребенок спокойно сидел в комнате и занимался уроками. Мама девочки пришла в школу и сразу же начала скандалить», — рассказали в департаменте образования администрации Краснодара.