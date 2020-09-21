На Кубани 21-летний водитель без прав врезался в грузовик и погиб
21 сентября стало известно, что в выходные в Абинском районе произошло смертельное ДТП
Авария случилась в 00:30 19 сентября на дороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, 21-летний парень за рулем легковушки «Лада Ижевск» на закруглении трассы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с полуприцепом.
В результате ДТП 21-летний водитель отечественной машины погиб на месте. По данным отдела ГИБДД ОМВД России по Абинскому району, у молодого человека не было прав. Также в ЦРБ Новороссийска госпитализировали пассажира этой машины, 21-летнего жителя Абинска, сообщили в инстаграме ведомства.
Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за то, что он, не имея прав, не подчинился законному требованию полицейского пройти медосвидетельствование.
Напомним, в тот же день на Кубани произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. В станице Старокорсункой под Краснодаром полицейский насмерть сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся. А в Ейском районе 19 сентября столкнулись два несовершеннолетних мотоциклиста, оба получили травмы.
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1 человек погиб и трое были травмированы в результате дорожно-транспортных происшествий в минувшие выходные. ⠀ 19 сентября, около 00 часов 30 минут на 99 километре автодороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский не имеющий права управления водитель автомобиля ИЖ на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения где произошло столкновение с движущим во встречном направлении грузовым автомобилем MAN с полуприцепом. ⠀ В результате ДТП 21летний водитель ИЖа скончался на месте ДТП, так же в ЦРБ Новороссийска госпитализирован пассажир легковушки – 21летний житель Абинска. ⠀ Ранее данный водитель уже привлекался сотрудниками районной Госавтоинспекции к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортным средством, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. ⠀ В ту же субботу около 14 часов на 73 километре автодороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский иногородний водитель автомобиля Фольксваген, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Ларгус. От первичного столкновения оба автомобиля отбросило на транспортное средство Ванхоол. ⠀ В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу города Краснодара доставлены два пассажира Ларгуса. ⠀ Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не садиться за руль не пройдя обучение в автошколе и не получив водительского удостоверения! ⠀ А также обращает внимание водителей на необходимость проявлять осторожность при проезде перекрестков, соблюдать скоростной режим и не допускать выезда на полосу встречного движения. ⠀ С 2019 года в районе силами различных ведомств реализуется проект «Безопасность дорожного движения», главной задачей которого является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на данном этапе в 3.5 раза. ⠀ Не игнорируйте требования Правил дорожного движения! Оставайтесь живыми! ⠀ #гибдд_абинск #дтп #происшествие #погибливдтп #безправ
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