На Кубани 21-летний водитель без прав врезался в грузовик и погиб

1 человек погиб и трое были травмированы в результате дорожно-транспортных происшествий в минувшие выходные. ⠀ 19 сентября, около 00 часов 30 минут на 99 километре автодороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский не имеющий права управления водитель автомобиля ИЖ на закруглении дороги не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения где произошло столкновение с движущим во встречном направлении грузовым автомобилем MAN с полуприцепом. ⠀ В результате ДТП 21летний водитель ИЖа скончался на месте ДТП, так же в ЦРБ Новороссийска госпитализирован пассажир легковушки – 21летний житель Абинска. ⠀ Ранее данный водитель уже привлекался сотрудниками районной Госавтоинспекции к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортным средством, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. ⠀ В ту же субботу около 14 часов на 73 километре автодороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский иногородний водитель автомобиля Фольксваген, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю Ларгус. От первичного столкновения оба автомобиля отбросило на транспортное средство Ванхоол. ⠀ В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу города Краснодара доставлены два пассажира Ларгуса. ⠀ Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не садиться за руль не пройдя обучение в автошколе и не получив водительского удостоверения! ⠀ А также обращает внимание водителей на необходимость проявлять осторожность при проезде перекрестков, соблюдать скоростной режим и не допускать выезда на полосу встречного движения. ⠀ С 2019 года в районе силами различных ведомств реализуется проект «Безопасность дорожного движения», главной задачей которого является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на данном этапе в 3.5 раза. ⠀ Не игнорируйте требования Правил дорожного движения! Оставайтесь живыми! ⠀ #гибдд_абинск #дтп #происшествие #погибливдтп #безправ