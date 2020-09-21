На Кубани 21-летний водитель без прав врезался в грузовик и погиб

Авария случилась в 00:30 19 сентября на дороге А-146 Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, 21-летний парень за рулем легковушки «Лада Ижевск» на закруглении трассы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с полуприцепом.

В результате ДТП 21-летний водитель отечественной машины погиб на месте. По данным отдела ГИБДД ОМВД России по Абинскому району, у молодого человека не было прав. Также в ЦРБ Новороссийска госпитализировали пассажира этой машины, 21-летнего жителя Абинска, сообщили в инстаграме ведомства.

Ранее водителя уже привлекали к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за то, что он, не имея прав, не подчинился законному требованию полицейского пройти медосвидетельствование.

Напомним, в тот же день на Кубани произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. В станице Старокорсункой под Краснодаром полицейский насмерть сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся. А в Ейском районе 19 сентября столкнулись два несовершеннолетних мотоциклиста, оба получили травмы.