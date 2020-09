В Ейском районе столкнулись два подростка на мотоциклах, их госпитализировали

View this post on Instagram

Предварительно установлено следующее: . 19.09.2020 в 20 час 00 мин в Ейском районе, вне населенного пункта на подъезде к х. Новодеревянковский (20 км от а/д "Ейск-Ясенская-Новоминская") произошло ДТП, в котором пострадали 2 несовершеннолетних. . 17-летний гражданин, управляя мотоциклом марки Велс, не выдержав боковой интервал, допустил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом марки Расер под управлением 14-летнего гражданина. В результате ДТП оба участника госпитализированы. Степень тяжести телесных повреждений настоящий момент устанавливается. Шлемов, а также иной защитной амуниции у несовершеннолетних не было. Сообщается, что данные граждане являются жителями п. Заводской. . Госавтоинспекция напоминает! Разъясняйте детям правила дорожного движения и те последствия, которые могут наступить в случае их нарушения, не только со стороны закона, но и невозможности восстановления здоровья. Ваш положительный пример помогает сформировать у ребенка правильное отношение к дороге, закону и опасности.@gibdd_yeysk.