В Ейском районе столкнулись два подростка на мотоциклах, их госпитализировали

17-летний парень ехал на мотоцикле Wels в 20:00 по дороге Ейск — Ясенская — Новоминская. На подъезде к хутору Новодеревянковскому он не выдержал боковой интервал и столкнулся с мотоциклом Racer, который двигался в попутном направлении. Вторым средством управлял 14-летний подросток.

В результате пострадали оба водителя, их госпитализировали. Шлемов и иной защиты у детей не было, сообщили в инстаграме ОГИБДД ОМВД России по Ейскому району 19 сентября. Степень тяжести травм на момент публикации уточнялась. Известно, что оба парня живут в поселке Заводской.

Как писали Юга.ру, в мае мотоциклист выехал на встречную полосу и погиб в лобовом ДТП под Анапой. А в начале августа в этом же городе столкнулись легковушка и мотоцикл. В аварии погибли два человека.