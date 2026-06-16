Суд Адыгеи признал законным строительство мусорного полигона у питьевых источников

Ведомство настаивало на том, что при разработке проектной документации специалисты не приняли во внимание наличие подземных водоносных слоев. В частности, в 80 метрах от планируемого объекта уже действует водозаборная скважина, а непосредственно под участком залегает сарматский водоносный горизонт — один из ключевых источников пресной воды в регионе.

16 июня телеграм-канал «Лаго-Наки живи!» сообщил , что Арбитражный суд Адыгеи отклонил иск региональной прокуратуры, которая оспаривала законность возведения мусорного полигона в непосредственной близости от источников питьевого водоснабжения.

У экоактивистов есть дополнительные аргументы. По их данным, в процессе строительных работ вырытый котлован быстро заполнился водой, что, по их мнению, свидетельствует о высоком уровне грунтовых вод и прямой гидрологической связи с питьевыми источниками. Если полигон введут в эксплуатацию, существует серьезный риск попадания загрязняющих веществ в подземные воды и, как следствие, в колодцы и скважины жителей ближайших населенных пунктов.

Решение суда первой инстанции будет обжаловано. Председатель Адыгейского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних готовит апелляцию. Рассмотрение дела назначено на 30 июня.

В мае 2018 года появилась информация, что в районе станицы Кужорской Майкопского района создадут региональный экотехнопарк. Он должен состоять из полигона захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного комплекса. Объем инвестиций — 450 млн рублей.