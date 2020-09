В Новороссийске мужчина сорвался со скалы высотой 20 метров

View this post on Instagram

К нам поступил вызов о том что молодой мужчина сорвался с береговой скалы высотой примерно двадцать метров в районе горы,, Колдун,, и ему требуется срочная мед помощь.... Как рассказал очевидец данное происшествие случилось примерно в двух километров от села Мысхако, рядом с морем и есть подход с моря для лодки... Было отправленно сразу две группы, одна по морю, вторая по суше... Прибыв на место спасатели уложили потерпевшего в лодку и отвезли его в Мысхако где его уже ждали медики СМП и вторая группа спасателей... Горы ошибок не прощают и требуют особой внимательности!!!