В Новороссийске мужчина сорвался со скалы высотой 20 метров
Под Новороссийском 15 сентября спасатели помогли мужчине, который получил травмы после падения с высоты
15 сентября начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров рассказал в своем инстаграме, что дежурному поступило сообщение о происшествии. Недалеко от новороссийского села Мысхако в районе горы Колдун молодой мужчина сорвался с береговой скалы высотой около 20 метров. Пострадавшему срочно требовалась помощь медиков.
Очевидец сообщил спасателям, что несчастный случай произошел в 2 км от Мысхако неподалеку от морского берега, куда может подойти лодка. К месту происшествия отправились две группы — по морю и по суше.
Прибывшие на место спасатели уложили пострадавшего в лодку и отвезли его в Мысхако где пациента уже ждала скорая помощь и вторая группа спасателей.
Напомним, похожий инцидент произошел в той же местности в октябре 2019 года. Тогда турист упал с обрыва, пролетел 50 метров и застрял в расщелине.
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К нам поступил вызов о том что молодой мужчина сорвался с береговой скалы высотой примерно двадцать метров в районе горы,, Колдун,, и ему требуется срочная мед помощь.... Как рассказал очевидец данное происшествие случилось примерно в двух километров от села Мысхако, рядом с морем и есть подход с моря для лодки... Было отправленно сразу две группы, одна по морю, вторая по суше... Прибыв на место спасатели уложили потерпевшего в лодку и отвезли его в Мысхако где его уже ждали медики СМП и вторая группа спасателей... Горы ошибок не прощают и требуют особой внимательности!!!
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