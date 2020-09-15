В Новороссийске мужчина сорвался со скалы высотой 20 метров

Под Новороссийском 15 сентября спасатели помогли мужчине, который получил травмы после падения с высоты

15 сентября начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров рассказал в своем инстаграме , что дежурному поступило сообщение о происшествии. Недалеко от новороссийского села Мысхако в районе горы Колдун молодой мужчина сорвался с береговой скалы высотой около 20 метров. Пострадавшему срочно требовалась помощь медиков.

Очевидец сообщил спасателям, что несчастный случай произошел в 2 км от Мысхако неподалеку от морского берега, куда может подойти лодка. К месту происшествия отправились две группы — по морю и по суше.

Прибывшие на место спасатели уложили пострадавшего в лодку и отвезли его в Мысхако где пациента уже ждала скорая помощь и вторая группа спасателей.

Напомним, похожий инцидент произошел в той же местности в октябре 2019 года. Тогда турист упал с обрыва, пролетел 50 метров и застрял в расщелине.