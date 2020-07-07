В Сочи альпинистка сломала руку при падении со скалы

В Сочи 6 июля спортсменка сорвалась со скалы и получила серьезные травмы

Инцидент произошел накануне на горе Кепша. Во время прохождения маршрута на скальном участке альпинистка сорвалась и упала вниз.

«Прибыв в карьер в районе села Монастырь, спасатели поднялись к пострадавшей, после чего закрепили на маршруте дополнительную веревку и спустили девушку на землю со скалы», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.