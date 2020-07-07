В Сочи альпинистка сломала руку при падении со скалы
В Сочи 6 июля спортсменка сорвалась со скалы и получила серьезные травмы
Инцидент произошел накануне на горе Кепша. Во время прохождения маршрута на скальном участке альпинистка сорвалась и упала вниз.
«Прибыв в карьер в районе села Монастырь, спасатели поднялись к пострадавшей, после чего закрепили на маршруте дополнительную веревку и спустили девушку на землю со скалы», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
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Спутник альпинистки, который шел с ней в связке, рассказал спасателям, что во время прохождения сложного участка девушка сорвалась, ударилась головой и сломала правую руку. Парень оказал спортсменке доврачебную помощь: наложил самодельную шину. Однако спуститься с вертикальной скалы они сами не смогли. Спасатели доставили пострадавшую в больницу поселка Красная Поляна.
Как писали Юга.ру, в апреле альпинист из Санкт-Петербурга попал под камнепад в Кармадонском ущелье.
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