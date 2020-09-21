На Кубани за сутки нашли коронавирус у 22 детей
К 21 сентября в Краснодарском крае выявили 13 тыс. 123 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 6 тыс. 196 человек с коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 тыс. 616 пациентов, скончался 71 человек.
Всего с начала пандемии зарегистрировали 1 млн 109 тыс. 595 тыс. случаев инфицирования в стране. Выздоровели 911 тыс. 973 человека, зарегистрировано 19 тыс. 489 летальных исходов, пишет федеральный оперштаб.
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По официальным данным, в Краснодарском крае за сутки зафиксировали 92 носителя COVID-19. Выздоровели 16 человек, был один летальный исход. Краевой оперштаб рассказал, в каких районах выявили зараженных:
- 27 — в Краснодаре;
- по 7 — в Новороссийске и в Кавказском районе;
- по 4 — в Динском, Усть-Лабинском и Туапсинском районах;
- по 3 — в Тихорецком, Кореновском и Красноармейском районах;
- по 2 — в Армавире, Отрадненском, Крымском и Гулькевичском районах;
- по 1 — в Анапе, Курганинском, Темрюкском, Выселковском, Белореченском, Павловском, Кущевском, Славянском, Тимашевском, Абинском, Староминском и Щербиновском районах.
Среди заболевших — 22 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет в восьми муниципалитетах.
Общее число перенесших коронавирус на Кубани — 13 тыс. 123 человека, из них 916 детей. Вылечились либо выписались из больниц 10 тыс. 202 кубанца, 246 человек не удалось спасти.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 39 больных, еще 3 — на ЭКМО, отметили в краевом минздраве.