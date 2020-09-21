На Кубани за сутки нашли коронавирус у 22 детей

К 21 сентября в Краснодарском крае выявили 13 тыс. 123 человека с COVID-19

Всего с начала пандемии зарегистрировали 1 млн 109 тыс. 595 тыс. случаев инфицирования в стране. Выздоровели 911 тыс. 973 человека, зарегистрировано 19 тыс. 489 летальных исходов , пишет федеральный оперштаб .

В России за сутки выявили 6 тыс. 196 человек с коронавирусной инфекцией . Выздоровели 2 тыс. 616 пациентов, скончался 71 человек.

По официальным данным, в Краснодарском крае за сутки зафиксировали 92 носителя COVID-19 . Выздоровели 16 человек, был один летальный исход . Краевой оперштаб рассказал, в каких районах выявили зараженных:

Среди заболевших — 22 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет в восьми муниципалитетах.

Общее число перенесших коронавирус на Кубани — 13 тыс. 123 человека, из них 916 детей. Вылечились либо выписались из больниц 10 тыс. 202 кубанца, 246 человек не удалось спасти .

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 39 больных, еще 3 — на ЭКМО, отметили в краевом минздраве.