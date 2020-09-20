В Сочи умерли три человека с коронавирусом

Краснодарский край

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20 сентября оперштаб Краснодарского края сообщил о новых летальных случаях в регионе среди людей, заразившихся COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае выявили 94 случая инфицирования, в том числе коронавирус нашли у 12 детей. Выздоровели 22 пациента, еще трое скончались. Региональный оперштаб 20 сентября рассказал подробнее о летальных случаях, все они произошли в Сочи.

66-летнего мужчину госпитализировали в инфекционную больницу № 2. Тест на коронавирус оказался положительным, больному поставили двустороннюю полисегментарную тотальную пневмонию. Мужчину перевели на ИВЛ. Он также имел гипертонию, сахарный диабет и диабетическую нейропатию.

В эту же больницу привезли 69-летнюю женщину, анализ подтвердил наличие COVID-19. После того, как у пациентки зафиксировали двустороннюю полисегментарную тотальную пневмонию, ее подключили к аппарату вентиляции легких. Она имела ишемическую болезнь сердца и гипертонию.

Также в инфекционную больницу госпитализировали 86-летнего пенсионера. У сочинца подтвердился коронавирус и развилась двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония. Пациент страдал гипертонией, его подключили к ИВЛ. Спасти его не удалось.

Коронавирус Сочи

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