Под Анапой мотоциклист выехал на встречную полосу и погиб в лобовом ДТП

Краснодарский край

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Под Анапой ночью 5 мая произошла авария, в которой погиб мужчина

Происшествие случилось на дороге Анапа — Сукко. По предварительным данным, 49-летний водитель ехал на мотоцикле Honda и в 00:10 выехал на встречную полосу. Там мотоцикл врезался в машину ГАЗ-24.

В результате ДТП водитель Honda получил травмы. Он скончался в машине скорой помощи. Все обстоятельства выясняются, сообщили 6 мая в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в конце апреля на Кубани произошло смертельное ДТП со скутером. В Туапсинском районе мужчина съехал с дороги и погиб. 

Анапа ДТП смерть

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