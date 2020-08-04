В Анапе столкнулись легковушка и мотоцикл, погибли два человека

Краснодарский край

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Вечером 3 августа в Анапе произошло смертельное ДТП

Трагедия случилась на Анапском шоссе в 20:00. По предварительным данным, на 4-м км подъезда к Анапе 61-летний водитель Nissan Almera решил повернуть налево через сплошную линию во двор к многоэтажному дому и не уступил дорогу мотоциклу Honda, который двигался навстречу.

В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла и его 30-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой помощи, сообщили 4 августа в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В середине июля Юга.ру писали о другом ДТП на Черноморском побережье. Тогда в Туапсинском районе произошла смертельная авария, в которой тоже погибли два человека.

Анапа ДТП смерть

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