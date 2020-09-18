Еще четыре пациента с COVID-19 умерли на Кубани

К 18 сентября в Краснодарском крае официально известно о 235 летальных случаях от коронавирус

Напомним, к 18 сентября на Кубани выявили коронавирусную инфекцию у 12 тыс. 843 человек. Из них 10 тыс. 120 выздоровели, 235 — скончались. О четырех новых летальных исходах рассказали в краевом оперативном штабе.

В Краснодаре заразилась 62-летняя женщина. Ее госпитализировали с краевую больницу № 1 и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне коронавируса крайне тяжелой формы у пациентки развилась двухсторонняя пневмония. У больной также были сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.