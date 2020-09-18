Еще четыре пациента с COVID-19 умерли на Кубани
К 18 сентября в Краснодарском крае официально известно о 235 летальных случаях от коронавирус
Напомним, к 18 сентября на Кубани выявили коронавирусную инфекцию у 12 тыс. 843 человек. Из них 10 тыс. 120 выздоровели, 235 — скончались. О четырех новых летальных исходах рассказали в краевом оперативном штабе.
В Краснодаре заразилась 62-летняя женщина. Ее госпитализировали с краевую больницу № 1 и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне коронавируса крайне тяжелой формы у пациентки развилась двухсторонняя пневмония. У больной также были сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.
Еще один житель Кубани, 72-летний мужчина из Тихорецка, скончался в местной ЦРБ от двухсторонней полисегментарной пневмонии и COVID-19. Его тоже подключали к ИВЛ. Ситуацию усугубили болезни сердца.
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В Сочи подтвердили коронавирус у 70-летнего пенсионера. Он проходил лечение в инфекционной больнице № 2 с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония. Последние сутки мужчина был подключен к аппарату ИВЛ. У него были сопутствующие заболевания — гипертония и сахарный диабет.
Также в этом учреждении умерла 58-летняя больная, находившаяся на ИВЛ. У нее диагностировали COVID-19 и двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Женщина страдала гипертонией, заключили в оперштабе.
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