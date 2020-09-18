На Кубани за сутки выявили 92 носителя коронавируса

В Краснодарском крае к 18 сентября число зараженных COVID-19 достигло 12 тыс. 843 человек

По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки коронавирус подтвердился у 5 тыс. 905 жителей 84 регионов России . У 24,5% из них не было клинических проявлений болезни. Выздоровели 5 тыс. 339 пациентов, а 134 — скончались.

В топ-3 регионов по числу новых случаев инфицирования попали Москва (805), Санкт-Петербург (206) и Ростовская область (172). На юге и Северном Кавказе данные следующие:

Ставропольский край — 140;

Краснодарский край — 92 ;

; Дагестан — 84;

Крым — 78;

Карачаево-Черкесия — 63;

Ингушетия — 45;

Кабардино-Балкария — 43;

Северная Осетия — 33;

Севастополь — 24;

Адыгея — 23;

Чечня — 7.