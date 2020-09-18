На Кубани за сутки выявили 92 носителя коронавируса
В Краснодарском крае к 18 сентября число зараженных COVID-19 достигло 12 тыс. 843 человек
По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки коронавирус подтвердился у 5 тыс. 905 жителей 84 регионов России. У 24,5% из них не было клинических проявлений болезни. Выздоровели 5 тыс. 339 пациентов, а 134 — скончались.
В топ-3 регионов по числу новых случаев инфицирования попали Москва (805), Санкт-Петербург (206) и Ростовская область (172). На юге и Северном Кавказе данные следующие:
- Ставропольский край — 140;
- Краснодарский край — 92;
- Дагестан — 84;
- Крым — 78;
- Карачаево-Черкесия — 63;
- Ингушетия — 45;
- Кабардино-Балкария — 43;
- Северная Осетия — 33;
- Севастополь — 24;
- Адыгея — 23;
- Чечня — 7.
С начала пандемии в России коронавирус диагностировали у 1 млн 91 тыс. 186 человек, написал RT. Было 19 тыс. 195 летальных случаев, а 901 тыс. 207 заболевший поправился.
В оперштабе Кубани уточнили, что среди новых заболевших 59 женщин и 33 мужчины, самому взрослому из них 93 года. Также заболели 10 детей: 6 — в Краснодаре, 2 — в Сочи, по 1 — в Кущевском и Крыловском районах.
Носителей COVID-19 выявили в 22 муниципалитетах:
- в Краснодаре — 35;
- в Сочи — 12;
- в Горячем Ключе — 7;
- в Крыловском районе — 6;
- в Новороссийске — 5;
- в Белоглинском и Абинском районах — по 3;
- в Апшеронском, Крымском, Красноармейском, Каневском, Белореченском и Северском районах — по 2;
- в Анапе, Армавире, Кущевском, Выселковском, Славянском, Калининском, Приморско-Ахтарском, Гулькевичском и Усть-Лабинском районах — по 1.
За все время лаборатории Кубани сделали 965 тыс. 909 тестов на коронавирус, из них 12 тыс. 843 дали положительный результат. Из больниц выписали 10 тыс. 120 выздоровевших пациентов. По официальным данным, скончались 235 больных с COVID-19 (+4 за прошлые сутки).
38 человек находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ, еще 3 пациента — на ЭКМО.
С подозрением на COVID-19 в больницы региона обратились 43 тыс. 62 человека, под наблюдением в поликлиниках остаются 4 тыс. 672 человека, включая 966 детей.
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