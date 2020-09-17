Два пациента с коронавирусом умерли в Сочи

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 17 сентября рассказал подробности о новых летальных случаях в регионе

Напомним, в крае коронавирус за сутки выявили у 93 человек, 41 из них — в Краснодаре. Официально в регионе зарегистрирован 231 летальный случай, 2 больных скончались начануне.

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В Сочи 62-летнего мужчину госпитализировали в инфекционную больницу № 2 с острыми симптомами, КТ показала двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Тест на COVID-19 оказался положительным. Пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось. Мужчина страдал гипертонией и сахарным диабетом.

В той же больнице скончалась 74-летняя женщина. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, у нее диагностировали коронавирус, двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени, а также гипертоническую болезнь. Спасти женщину не удалось.

Как писали Юга.ру, в начале сентября глава Росздравнадзора заявила, что в российских больницах искажают статистику по смертности от коронавируса.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ смерть Сочи

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