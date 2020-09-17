Два пациента с коронавирусом умерли в Сочи

Напомним, в крае коронавирус за сутки выявили у 93 человек, 41 из них — в Краснодаре. Официально в регионе зарегистрирован 231 летальный случай, 2 больных скончались начануне.

В Сочи 62-летнего мужчину госпитализировали в инфекционную больницу № 2 с острыми симптомами, КТ показала двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Тест на COVID-19 оказался положительным. Пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось. Мужчина страдал гипертонией и сахарным диабетом.