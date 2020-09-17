Прокуратура забрала из квартиры краснодарца 16 змей, в том числе императорского удава

Краснодарский край

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В прокуратуре Кубани 16 сентября рассказали, что у жителя Краснодара изъяли из квартиры 16 змей

Жительница жилой многоэтажки на улице Российской, 79/3 нашла змею на внешнем блоке сплит-системы и обратилась в прокуратуру. Ведомство совместно со специалистами провело проверку и выяснило, что сосед женщины разводит змей без необходимых документов. У него нашли 16 животных, в том числе императорского удава и коврового питона. Эти виды охраняются международными договорами и находятся под угрозой исчезновения.

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Сотрудник Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования составил протоколы об административных правонарушениях по ст. 8.35 КоАП РФ (Содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Животных изъяли и передали под ответственное хранение в «Сафари-парк» Краснодара, сообщили 16 сентября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее Юга.ру рассказывали, как у жительницы Майкопа отобрали 21 собаку, которые жили в ее квартире.

Животные Краснодар Прокуратура

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