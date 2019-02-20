У жительницы Майкопа отобрали стаю собак, которых она держала в квартире

Судебные приставы вывезли из квартиры жительницы Майкопа в приют 21 собаку, с которыми она жила в своей квартире

«Отсутствие должного ухода за животными со стороны их хозяйки создали антисанитарные условия в квартире и в подъезде дома. Из-за агрессивного поведения собак, большинство из которых были крупных размеров, соседи боялись зайти в подъезд своего дома. Собачий лай, едкий запах и страх быть покусанными побудили жильцов обратиться в суд за восстановлением их нарушенных прав», — сообщили в пресс-службе УФССП по Адыгее.

11 взрослых собак и 10 щенят женщина содержала в двухкомнатной квартире. Соседи пожаловались на агрессивное поведение собак и антисанитарию.

Майкопский городской суд обязал хозяйку квартиры освободить животных, однако исполнять требования в установленный срок она отказалась. С женщины взыскали 5 тыс. рублей исполнительского сбора и составили протоколы об административном правонарушении по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

«В результате принудительных мер судебным приставам все-таки удалось убедить хозяйку квартиры позволить специалистам из приюта для животных, которых привлекли для оказания помощи, безопасно транспортировать собак», — добавили в управлении.

20 февраля собак перевезли в специализированное учреждение.