Число смертей среди больных коронавирусом на Кубани достигло 229

Краснодарский край

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В Краснодаром крае за сутки с 15 по 16 сентября скончался один пациент с COVID-19

Напомним, к 16 сентября число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 12 тыс. 658 человек. С начала пандемии, по официальным данным краевого оперштаба, скончались 229 пациентов с COVID-19, в том числе один — за прошлые сутки. 

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В горбольницу Горячего Ключа поступил 83-летний житель Апшеронского района. Тест на коронавирус оказался положительным, а компьютерная томография выявила двустороннюю полисегментарную пневмонию.

У пациента были сопутствующие заболевания — гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

Напомним, в начале сентября глава Росздравнадзора заявила, что в больницах страны искажают статистику по смертности от коронавируса.

Апшеронский район Горячий Ключ Коронавирус Медицина смерть

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