Число смертей среди больных коронавирусом на Кубани достигло 229

В Краснодаром крае за сутки с 15 по 16 сентября скончался один пациент с COVID-19

Напомним, к 16 сентября число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 12 тыс. 658 человек. С начала пандемии, по официальным данным краевого оперштаба, скончались 229 пациентов с COVID-19, в том числе один — за прошлые сутки.

В горбольницу Горячего Ключа поступил 83-летний житель Апшеронского района. Тест на коронавирус оказался положительным, а компьютерная томография выявила двустороннюю полисегментарную пневмонию. У пациента были сопутствующие заболевания — гипертония и хроническая сердечная недостаточность.