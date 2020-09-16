Определился соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов

15 сетября греческий ПАОК сыграл с португальской «Бенфикой» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Напомним, по итогам прошлого сезона ФК «Краснодар» получил путевку в Лигу чемпионов, а августовские итоги четвертьфинальных матчей Лиги Европы вывели «быков» в 4-й раунд отбора ЛЧ, соперником по которому должен был стать победительно пары ПАОК — «Бенфика».

Накануне в Салониках состоялся поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором ПАОК одержал победу над португальцами со счетом 2:1 и вышел на следующую стадию турнира.

Так, 22 сентября «Краснодар» сыграет с греками на своем поле, а 30 сентября состоится в Салониках состоится ответный матч.

Как писали Юга.ру, в августе главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что доволен составом команды перед Лигой чемпионов.