В больницах Краснодара, Лабинска и Крымска умерли пациенты с коронавирусом

Оперативный штаб Краснодарского края 15 сентября рассказал о четырех жителях региона с COVID-19, которые скончались за минувшие сутки

Напомним, к 15 сентября число зараженных COVID-19 на Кубани достигло 12 тыс. 563 человек. Официально зарегистрировано 228 летальных случаев, в том числе 4 — за последние сутки. В оперштабе рассказали, как протекала болезнь у этих пациентов.

В Лабинскую ЦРБ госпитализировали 60-летнего жителя Курганинска с острым заболеванием. Компьютерная томография выявила двухстороннюю полисегментарную пневмонию, анализ на COVID-19 дал положительный результат. Мужчина был подключен к аппарату ИВЛ. У него был ряд сопутствующих заболеваний, в числе которых хронический лимфолейкоз и цирроз печени.

38-летнего жителя Краснодара с коронавирусом в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение — в оперштабе не утончили, какое именно. КТ показала двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Больной несколько дней был на ЭКМО. Уточняется, что у пациента была гипертония.

В Крымскую ЦРБ попал 88-летний житель Геленджика . Его подключили к ИВЛ. У пациента диагностировали COVID-19 и внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелой степени. Кроме того, мужчина страдал гипертонией.