Число носителей коронавируса на Кубани за сутки увеличилось на 94

В Краснодарском крае к 15 сентября коронавирус выявили у 12 тыс. 563 человек

По данным федерального оперштаба, за сутки 15 сентября в России заразились коронавирусом 5 тыс. 529 жителей 84 регионов . Отмечается, что у 22,5% из них болезнь протекала без клинических проявлений. За минувший день выздоровели 5 тыс. 605 человек, а 150 пациентов скончались .

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Больше всего новых случаев инфицирования — в Москве (730), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (165). На юге и Северном Кавказе распределение по регионам такое: Ставропольский край — 134;

Краснодарский край — 94 ;

; Дагестан — 83;

Крым — 75;

Карачаево-Черкесия — 65;

Ингушетия — 48;

Кабардино-Балкария — 42;

Северная Осетия — 31;

Адыгея — 20;

Севастополь — 19.

С начала пандемии в России зафиксировали 1 млн 73 тыс. 849 случаев заражения коронавирусом. Умерли 18 тыс. 785 пациентов , из больниц выписали с выздоровлением 884 тыс. 305 человек.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что среди новых заболевших коронавирусом 63 женщины и 31 мужчина, самому взрослому пациенту 86 лет. Кроме того, заболели 14 детей в возрасте от 4 до 17 лет: 13 человек в Краснодаре и 1 — в Щербиновском районе. Случаи заражения зафиксировали в 22 муниципалитетах: в Краснодаре — 39;

в Выселковском районе — 7;

В Сочи и Белореченском районе — по 6;

в Новороссийске, Абинском и Темрюкском районах — по 4;

в Кущевском районе и Горячем Ключе — по 3;

в Апшеронском, Новопокровском, Крымском, Северском и Туапсинском районах — по 2;

в Геленджике, Щербиновском, Динском, Славянском, Калининском, Староминском, Красноармейском и Ейском районах — по 1. За все время на Кубани коронавирус диагностировали у 12 тыс. 563 человек , включая 845 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 221,3. Скончались 228 пациентов (+4 за сутки) . Выздоровели 9 тыс. 952 пациента (58 человек за сутки).