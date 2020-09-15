Число носителей коронавируса на Кубани за сутки увеличилось на 94

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 15 сентября коронавирус выявили у 12 тыс. 563 человек

По данным федерального оперштаба, за сутки 15 сентября в России заразились коронавирусом 5 тыс. 529 жителей 84 регионов. Отмечается, что у 22,5% из них болезнь протекала без клинических проявлений. За минувший день выздоровели 5 тыс. 605 человек, а 150 пациентов скончались

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Больше всего новых случаев инфицирования — в Москве (730), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (165). На юге и Северном Кавказе распределение по регионам такое:

  • Ставропольский край — 134; 
  • Краснодарский край — 94;
  • Дагестан — 83;
  • Крым — 75;
  • Карачаево-Черкесия — 65;
  • Ингушетия — 48;
  • Кабардино-Балкария — 42;
  • Северная Осетия — 31;
  • Адыгея — 20;
  • Севастополь — 19.

С начала пандемии в России зафиксировали 1 млн 73 тыс. 849 случаев заражения коронавирусом. Умерли 18 тыс. 785 пациентов, из больниц выписали с выздоровлением 884 тыс. 305 человек.

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В оперштабе Краснодарского края уточнили, что среди новых заболевших коронавирусом 63 женщины и 31 мужчина, самому взрослому пациенту 86 лет. Кроме того, заболели 14 детей в возрасте от 4 до 17 лет: 13 человек в Краснодаре и 1 — в Щербиновском районе.

Случаи заражения зафиксировали в 22 муниципалитетах:

  • в Краснодаре — 39;
  • в Выселковском районе — 7;
  • В Сочи и Белореченском районе — по 6;
  • в Новороссийске, Абинском и Темрюкском районах — по 4;
  • в Кущевском районе и Горячем Ключе — по 3;
  • в Апшеронском, Новопокровском, Крымском, Северском и Туапсинском районах — по 2;
  • в Геленджике, Щербиновском, Динском, Славянском, Калининском, Староминском, Красноармейском и Ейском районах — по 1.

За все время на Кубани коронавирус диагностировали у 12 тыс. 563 человек, включая 845 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 221,3. Скончались 228 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели 9 тыс. 952 пациента (58 человек за сутки). 

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В тяжелом состоянии к аппаратам ИВЛ подключен 31 заболевший, еще 3 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице № 1.

С подозрением на коронавирус в больницы обратились 41 тыс. 556 человек. В стационаре лечатся 4 тыс. 19 больных с неподтвержденным COVID-19. Под наблюдением в поликлиниках — 4 тыс. 462 человека.

В лабораториях края сделали 939 тыс. 485 тестов, в том числе 6 тыс. 203 — за последние сутки.

Как писали Юга.ру, накануне в Краснодарском крае скончались четыре пациента с коронавирусом.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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