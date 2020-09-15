Число носителей коронавируса на Кубани за сутки увеличилось на 94
В Краснодарском крае к 15 сентября коронавирус выявили у 12 тыс. 563 человек
По данным федерального оперштаба, за сутки 15 сентября в России заразились коронавирусом 5 тыс. 529 жителей 84 регионов. Отмечается, что у 22,5% из них болезнь протекала без клинических проявлений. За минувший день выздоровели 5 тыс. 605 человек, а 150 пациентов скончались.
Больше всего новых случаев инфицирования — в Москве (730), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (165). На юге и Северном Кавказе распределение по регионам такое:
- Ставропольский край — 134;
- Краснодарский край — 94;
- Дагестан — 83;
- Крым — 75;
- Карачаево-Черкесия — 65;
- Ингушетия — 48;
- Кабардино-Балкария — 42;
- Северная Осетия — 31;
- Адыгея — 20;
- Севастополь — 19.
С начала пандемии в России зафиксировали 1 млн 73 тыс. 849 случаев заражения коронавирусом. Умерли 18 тыс. 785 пациентов, из больниц выписали с выздоровлением 884 тыс. 305 человек.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что среди новых заболевших коронавирусом 63 женщины и 31 мужчина, самому взрослому пациенту 86 лет. Кроме того, заболели 14 детей в возрасте от 4 до 17 лет: 13 человек в Краснодаре и 1 — в Щербиновском районе.
Случаи заражения зафиксировали в 22 муниципалитетах:
- в Краснодаре — 39;
- в Выселковском районе — 7;
- В Сочи и Белореченском районе — по 6;
- в Новороссийске, Абинском и Темрюкском районах — по 4;
- в Кущевском районе и Горячем Ключе — по 3;
- в Апшеронском, Новопокровском, Крымском, Северском и Туапсинском районах — по 2;
- в Геленджике, Щербиновском, Динском, Славянском, Калининском, Староминском, Красноармейском и Ейском районах — по 1.
За все время на Кубани коронавирус диагностировали у 12 тыс. 563 человек, включая 845 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 221,3. Скончались 228 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели 9 тыс. 952 пациента (58 человек за сутки).
В тяжелом состоянии к аппаратам ИВЛ подключен 31 заболевший, еще 3 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице № 1.
С подозрением на коронавирус в больницы обратились 41 тыс. 556 человек. В стационаре лечатся 4 тыс. 19 больных с неподтвержденным COVID-19. Под наблюдением в поликлиниках — 4 тыс. 462 человека.
В лабораториях края сделали 939 тыс. 485 тестов, в том числе 6 тыс. 203 — за последние сутки.
Как писали Юга.ру, накануне в Краснодарском крае скончались четыре пациента с коронавирусом.
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