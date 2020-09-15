На Северном Кавказе зафиксировали землетрясение

Напомним, еще одно землетрясение случилось в Дагестане 11 сентября. А 1 сентября подземные толчки зафиксировали в акватории Черного моря у берегов Туапсе.

По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, подземные толчки случились в 10:12 в Шамильском районе, примерно в 100 км к юго-западу от Махачкалы и менее чем в 2 км от аула Хучада. Эпицентр находился на глубине 15 км, магнитуда составила 3,6.

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