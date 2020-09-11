В Дагестане произошло землетрясение

Дагестан

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Ночью 11 сентября зафиксировали подземные толчки в Дагестане

По данным Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 3:21 под поселком Мугутль. Эпицентр был на глубине 33 км и в 102 км от столицы региона, Махачкалы.

Как писали Юга.ру, предыдущий раз сейсмособытие на Северном Кавказе зарегистрировали у берегов Туапсе в Черном море: 1 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,3. В конце июля в Дагестане также фиксировали толчки. Они произошли в Буйнакском районе, недалеко от Махачкалы.

Землетрясения Махачкала

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