В Черном море у берегов Туапсе произошло землетрясение

По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 3:59. Эпицентр находился на глубине 10 км в 19 км от берегов Туапсе и в 29 км от Лазаревского.

Однако по данным Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра, координаты землетрясения указывают на туапсинский поселок Агой, а его глубина — 2 км.