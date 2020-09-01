В Черном море у берегов Туапсе произошло землетрясение
В Туапсе ранним утром 1 сентября зафиксировали подземные толчки в акватории Черного моря
По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 3:59. Эпицентр находился на глубине 10 км в 19 км от берегов Туапсе и в 29 км от Лазаревского.
Однако по данным Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра, координаты землетрясения указывают на туапсинский поселок Агой, а его глубина — 2 км.
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Дежурный ЕДДС Туапсинского района передал в Центр по управлению кризисными ситуациями информацию о том, что в Туапсе и части Туапсинского района ощущались подземные толчки. Землетрясение амплитудой 4-4,5 зафиксировано в акватории Черного моря в 40-60 км от берега.
«Разрушений домов и объектов инфраструктуры нет. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что в июне в Крымском районе Краснодарского края произошло два землетрясения — неладеко от станицы Варениковской и возле хутора Кубанская Колонка.
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