Партия «Новые люди» заявили, что все представители оппозиции столкнулись с нарушениями в ходе трехдневного голосования

«Новым людям», как и многим другим кандидатам, не хватило десятой доли процента для преодоления барьера для прохождения в городское представительство. «Мы знаем, какое количество людей за нас. Мы благодарны каждому, кто поддержал нас на этапе становления. Кто поверил в молодую и перспективную партию и отдал ей свой голос. Но мы вместе с нашими наблюдателями видели, как проходила процедура голосования. Фиксируемые "вбросы", очевидное преждевременное вскрытие пакетов с бюллетенями, 1000 проголосовавших за пару часов на выездной урне и многие другие нарушения, зафиксированные сотнями наших представителей на участках — все это говорит против честности и прозрачности того, что в кубанской столице назвали выборами. Но мы не опустим руки», — заявил представитель «Новых людей» в Краснодаре Никита Сиразетдинов.

Как сообщали Юга.ру, за три дня голосования «Новыми людьми» было подано в участковые и территориальные комиссии, в ЦИК, полицию и суд более 200 жалоб. В партии отметили, что «контролирующие органы увидели в нарушениях лишь технические недочеты и случайности, а угрозы наблюдателям, которые честно выполняли свою работу, назвали провокацией». Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев неоднократно отмечал, что во многих регионах власти готовы к конкуренции, но в Краснодаре сложилась иная ситуация. По мнению партии, такая позиция отражает слабость и неуверенность местных властей в собственных силах. Поэтому «Новые люди» намерены расширять свое региональное присутствие, в том числе и в городах-миллионниках, и в столице.