«Партия развития и прогресса нужна». «Новые люди» рассказали о планах на 2021 год
Партия «Новые люди» заявили, что все представители оппозиции столкнулись с нарушениями в ходе трехдневного голосования
«Новым людям», как и многим другим кандидатам, не хватило десятой доли процента для преодоления барьера для прохождения в городское представительство.
«Мы знаем, какое количество людей за нас. Мы благодарны каждому, кто поддержал нас на этапе становления. Кто поверил в молодую и перспективную партию и отдал ей свой голос. Но мы вместе с нашими наблюдателями видели, как проходила процедура голосования. Фиксируемые "вбросы", очевидное преждевременное вскрытие пакетов с бюллетенями, 1000 проголосовавших за пару часов на выездной урне и многие другие нарушения, зафиксированные сотнями наших представителей на участках — все это говорит против честности и прозрачности того, что в кубанской столице назвали выборами. Но мы не опустим руки», — заявил представитель «Новых людей» в Краснодаре Никита Сиразетдинов.
Выборы во дворах и жалобы наблюдателей:
Как сообщали Юга.ру, за три дня голосования «Новыми людьми» было подано в участковые и территориальные комиссии, в ЦИК, полицию и суд более 200 жалоб. В партии отметили, что «контролирующие органы увидели в нарушениях лишь технические недочеты и случайности, а угрозы наблюдателям, которые честно выполняли свою работу, назвали провокацией».
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев неоднократно отмечал, что во многих регионах власти готовы к конкуренции, но в Краснодаре сложилась иная ситуация. По мнению партии, такая позиция отражает слабость и неуверенность местных властей в собственных силах. Поэтому «Новые люди» намерены расширять свое региональное присутствие, в том числе и в городах-миллионниках, и в столице.
В 2021 году у партии большие планы. Благодаря успехам на региональных выборах в Рязани, Костроме и Новосибирске «Новые люди» получили возможность баллотироваться на выборах в Госдуму.
«В ходе выборов стало ясно, что в обществе есть запрос не только на стабильность, но и обновление. И нам удалось стать не только выразителями этого запроса, но и реализовать его. Партия развития и прогресса нужна. Я думаю, что мы — это единственный шанс для страны, чтобы следующая Госдума была другой. Людям мало стабильности. Людям нужно развитие. У нас в регионах несколько сотен тысяч сторонников», — рассказал Нечаев на конференции 14 сентября.
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