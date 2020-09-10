В Адыгее 546 школьников перевели на дистанционку из-за заражений коронавирусом

В Адыгее к 10 сентября количество школьных классов, которые перевели на дистанционное обучение, выросло до 20

Как писали Юга.ру, к 8 сентября на обучение вне школы отправили учащихся 11 классов в семи муниципалитетах, всего 371 школьника. Это произошло в связи с заражением учителей и учеников коронавирусом.

10 сентября первый заместитель министра образования и науки республики Евгений Лебедев сообщил, что на дистанционное обучение перешли уже 546 школьников. Количество классов, таким образом, достигло 20. При этом в каждом муниципалитете Адыгеи, за исключением Кошехабльского и Гиагинского районов, есть школа, учащийся в которой был заражен COVID-19, пишет ТАСС.

По данным регионального оперштаба, к 10 сентября в Адыгее диагностировали вирус у 3 тыс. 609 человек. Скончались 30 пациентов, выздоровели — 3 тыс. 803 человека.