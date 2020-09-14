В больницах Краснодара и Сочи скончались четыре пациента с COVID-19
Число летальных исходов среди больных коронавирусом в Краснодарском крае к 14 сентября достигло 224 человек
Напомним, утром 14 сентября оперштаб Кубани сообщил, что с начала пандемии в регионе носителями коронавируса стали 12 тыс. 469 человек. Из них 224 больных скончались, включая 4 пациентов за последние сутки. В краевом оперативном штабе рассказали, как у них протекала болезнь.
В инфекционную больницу № 2 Сочи поступила 73-летняя местная жительница. Ее анализ на коронавирус оказался положительным. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Уточняется, что она также болела гипертонией.
В эту же сочинскую больницу поступил 83-летний житель Туапсинского района с коронавирусом. По данным оперштаба, мужчина начал болеть в начале сентября. Пенсионер находился на искусственной вентиляции легких. У него были сопутствующие болезни: гипертония и ишемия.
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В краевую клиническую больницу № 1 Краснодара доставили 68-летнюю жительницу Геленджика с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на коронавирус дал положительный результат. Пенсионерка также была на ИВЛ. Болезнь усугубили гипертония, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.
В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара лечили 66-летнюю жительницу краевого центра с подтвержденным COVID-19. Женщина также страдала гипертонией, ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.
Как писали Юга.ру, накануне на Кубани скончались пять пациентов с коронавирусом.
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