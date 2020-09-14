В больницах Краснодара и Сочи скончались четыре пациента с COVID-19

Напомним, утром 14 сентября оперштаб Кубани сообщил, что с начала пандемии в регионе носителями коронавируса стали 12 тыс. 469 человек. Из них 224 больных скончались, включая 4 пациентов за последние сутки. В краевом оперативном штабе рассказали, как у них протекала болезнь.

В инфекционную больницу № 2 Сочи поступила 73-летняя местная жительница . Ее анализ на коронавирус оказался положительным. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Уточняется, что она также болела гипертонией.