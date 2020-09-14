Оперштаб Кубани снова заявил о 92 случаях заболевания COVID-19 в регионе
В Краснодарском крае к 14 сентября коронавирус диагностировали у 12 тыс. 469 человек
За последние сутки в России выявили 5 тыс. 509 заболевших в 83 регионах, а также 57 летальных случаев. Больше всего инфицированных в Москве (696), Санкт-Петербурге (199) и Московской области (163). На юге лидерами стали Ростовская область (160), Ставропольский край (136), Краснодарский край (92), Дагестан (84), Крым (77) и Карачаево-Черкесия (63).
Всего в стране зарегистрировали 1 млн 68 тыс. 320 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 18 тыс. 635 пациентов.
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По данным оперштаба Кубани, среди 92 зараженных 54 женщины и 38 мужчин в возрасте от двух месяцев до 86 лет. В Краснодаре зарегистрировали 41 инфицированного, среди них двое детей в возрасте два месяца и 17 лет. В остальном случаи распределились так:
- 11 — в Сочи, в том числе 10-месячный ребенок;
- 7 — в Туапсе;
- 6 — в Новороссийске;
- по 3 — в Выселковском, Белореченском, Лабинском и Курганинском районах.
- по 2 — в Горячем Ключе, Новокубанском и Кущевском районах;
- по 1 — в Армавире, Щербиновском, Апшеронском, Кавказском, Славянском, Ленинградском, Красноармейском, Крыловском, Абинском районах.
Всего за период пандемии в регионе заболели 12 тыс. 469 человек, из которых 224 умерли (+4) и 9 тыс. 894 выздоровели (+32). Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 219,7.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 30 пациентов, еще трое — на ЭКМО, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
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