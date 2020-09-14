Оперштаб Кубани снова заявил о 92 случаях заболевания COVID-19 в регионе

В Краснодарском крае к 14 сентября коронавирус диагностировали у 12 тыс. 469 человек

За последние сутки в России выявили 5 тыс. 509 заболевших в 83 регионах, а также 57 летальных случаев. Больше всего инфицированных в Москве (696), Санкт-Петербурге (199) и Московской области (163). На юге лидерами стали Ростовская область (160), Ставропольский край (136), Краснодарский край (92), Дагестан (84), Крым (77) и Карачаево-Черкесия (63).