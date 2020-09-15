Угрозы и недоразумения: партия «Новые люди» рассказала о едином дне голосования в Краснодаре
В партии «Новые люди» Краснодар назвали одним из самых скандальных городов, где проходили выборы 13 сентября
Партия «Новые люди» сообщила, что в течение всех дней голосования Краснодар входил в антирейтинг городов, где наблюдатели партии подавали больше всего жалоб на работу избиркомов. В первый день «Новые люди» подали в участковые и территориальные комиссии, в ЦИК и полицию всего 54 жалобы, во второй — 81 и одно заявление в суд. В третий день — более ста жалоб во все инстанции.
Среди грубейших нарушений — подмена сейф-пакетов на досрочном голосовании. Это нарушение на участке 2052 зафиксировал кандидат от «Новых людей» Вадим Кульков совместно с наблюдателями и кандидатами от других партий. По подсчетам наблюдателей в подмененных пакетах бюллетеней оказалось более чем на 200 штук больше необходимого количества. Но впоследствии этот инцидент посчитали технической ошибкой, несмотря на наличие актов, где указаны совершенно другие номера сейф-пакетов. Этот факт наблюдателям удалось снять на телефон при опечатке бюллетеней. Комиссия выдала новые акты с правильными данными, но другой датой.
В Краснодаре наблюдатели зафиксировали 91 нарушение на выборах:
«Участковые избирательные комиссии назвали фейком и зафиксированные избирателем “вбросы” бюллетеней во время санобработки помещения. На участке также находился наблюдатель от партии «Новые люди», он подготовил жалобы об этом как в комиссию, так и в полицию. Но впоследствии сотрудники комиссии и другие наблюдатели от провластной партии составили акт, где указали, что “наблюдали за процессом непрерывно и никаких нарушений не заметили”», — сообщили в пресс-службе партии.
Сотрудники комиссии участка №2102 назвали недоразумением ситуацию, когда еще не голосовавший избиратель обнаружил напротив своего имени подпись о получении бюллетеня. Об этом партии рассказала девушка Валерия, пришедшая голосовать на придомовой участок. Наблюдатель от «Новых людей» помог избирательнице составить жалобу. В УИК ее рассмотрели и выдали новый бюллетень. А сотрудников комиссии, как написано в решении УИК, призвали «быть очень внимательными при заполнении списка избирателей».
На участке №2109 наблюдатели «Новых людей» записали на диктофон явную угрозу от одного из членов комиссии, высказанную на случай «если наблюдатели не помогут им показать тот результат, который им уже “озвучили” заранее».
«На вопрос наблюдателя: "Вы мне угрожаете?", член комиссии ответил: "Можете считать — да!" После этого наблюдателю стало плохо, и ему вызывали бригаду скорой помощи. После звонка второго наблюдателя с участка штаб партии вызвал полицию, но ее сотрудники, приехав, бездействовали на месте. Здоровью наблюдателя сейчас ничего не угрожает. Партия готова поддержать его, если он решит обратиться в суд», — рассказали в пресс-службе партии.
В пресс-службе также отметили, что все фиксации перечисленных случаев нарушений, некорректного поведения комиссий и угроз со стороны их сотрудников, находятся в распоряжении партии. Среди прочего — фото, на которых видно, как за период уличного голосования изменилась опечатка урны и количество бюллетней, пока участок был закрыт.
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