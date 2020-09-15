В партии «Новые люди» Краснодар назвали одним из самых скандальных городов, где проходили выборы 13 сентября

Партия «Новые люди» сообщила, что в течение всех дней голосования Краснодар входил в антирейтинг городов, где наблюдатели партии подавали больше всего жалоб на работу избиркомов. В первый день «Новые люди» подали в участковые и территориальные комиссии, в ЦИК и полицию всего 54 жалобы, во второй — 81 и одно заявление в суд. В третий день — более ста жалоб во все инстанции. Среди грубейших нарушений — подмена сейф-пакетов на досрочном голосовании. Это нарушение на участке 2052 зафиксировал кандидат от «Новых людей» Вадим Кульков совместно с наблюдателями и кандидатами от других партий. По подсчетам наблюдателей в подмененных пакетах бюллетеней оказалось более чем на 200 штук больше необходимого количества. Но впоследствии этот инцидент посчитали технической ошибкой, несмотря на наличие актов, где указаны совершенно другие номера сейф-пакетов. Этот факт наблюдателям удалось снять на телефон при опечатке бюллетеней. Комиссия выдала новые акты с правильными данными, но другой датой.

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«Участковые избирательные комиссии назвали фейком и зафиксированные избирателем “вбросы” бюллетеней во время санобработки помещения. На участке также находился наблюдатель от партии «Новые люди», он подготовил жалобы об этом как в комиссию, так и в полицию. Но впоследствии сотрудники комиссии и другие наблюдатели от провластной партии составили акт, где указали, что “наблюдали за процессом непрерывно и никаких нарушений не заметили”», — сообщили в пресс-службе партии. Сотрудники комиссии участка №2102 назвали недоразумением ситуацию, когда еще не голосовавший избиратель обнаружил напротив своего имени подпись о получении бюллетеня. Об этом партии рассказала девушка Валерия, пришедшая голосовать на придомовой участок. Наблюдатель от «Новых людей» помог избирательнице составить жалобу. В УИК ее рассмотрели и выдали новый бюллетень. А сотрудников комиссии, как написано в решении УИК, призвали «быть очень внимательными при заполнении списка избирателей».