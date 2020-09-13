Оперштаб Кубани рассказал подробности о пяти умерших пациентах с COVID-19

В Краснодарском крае к 13 сентября умерли 220 человек с подтвержденным коронавирусом

Напомним, всего в регионе к 13 сентября подтвердили 12 тыс. 377 случаев коронавируса (+92), в том числе 220 смертей (+5). В России за период пандемии заболели 1 млн 62 тыс. 811 человек, из них 18 тыс. 578 пациентов умерли.

По данным оперштаба Кубани, одной из умерших стала 73-летняя жительница Краснодара , которую госпитализировали в специализированную клиническую инфекционную больницу с подтвержденной двусторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на коронавирус показал положительный результат, пациентке стало хуже и ее подключили к ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Женщина также страдала болезнями сердца и сахарным диабетом.

Другим погибшим стал 81-летний житель Армавира , которого госпитализировали в городскую инфекционную больницу № 4. Анализ на коронавирус подтвердил инфекцию, у пациента выявили двустороннюю тотальную пневмонию. Спасти мужчину не удалось, у него также были болезни сердца, гипертоническая болезнь.

Третий летальный случай зафиксировали в Тихорецкой ЦРБ, куда поступил 68-летний житель Гулькевичского района . У пациента таке был положительный результат на COVID-19, его перевели на ИВЛ, однако он скончался. Мужчина страдал ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью.

Двое пациентов умерли в инфекционной больнице № 2 Сочи . 80-летнего мужчину госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией, тест на COVID-19 оказался положительным. Пациента подключили к ИВЛ, однако он умер. У пациента были гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

Другого 86-летнего сочинца доставили в больницу с двусторонней полисегментарной очаговой тотальной пневмонией, наличие COVID-19 подтвердилось. Пациента подключили к ИВЛ, но спасти его не удалось. Мужчина страдал гипертонической болезнью, хроническим холециститом, хроническим пиелонефритом.