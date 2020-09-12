На Кубани за сутки скончались 6 пациентов с COVID-19

Оперштаб Кубани 12 сентября рассказал подробности шести летальных случаев от COVID-19, которые зарегистрировали в крае за последние сутки

Напомним, за последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 90 новых случаях COVID-19 и 6 летальных исходов. Как уточнили в оперштабе региона, пациенты с коронавирусом умерли в Лабинской ЦРБ, в ККБ №1 Краснодара, Крымской ЦРБ, СКИБ Краснодара и горбольнице Горячего Ключа.

В Лабинской ЦРБ умерла 69-летняя жительница Курганинска с двухсторонней пневмонией и положительным анализом на COVID-19. По данным оперштаба, пациентка страдала сахарным диабетом и гипертонией.

В ККБ № 1 умерла 48-летняя краснодарка и 69-летний местный житель. Они оба заболели в середине августа, тест показал наличие вирус. Оба пациента были подключены к ИВЛ, а женщину перевели потом на ЭКМО, однако спасти их не удалось. Отмечается, что у мужчины также была язва и гипертония.

В СКИБ скончался 68-летний житель Темрюкского района, у которого также был подтвержденный коронавирус. Согласно официальной статистике, он страдал симптоматической артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью.

В Крымской ЦРБ врачам не удалось спасти 69-летнюю жительницу Новороссийска, болевшую COVID-19. Также пенсионерка страдала гипертонией, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.

А в горбольнице Горячего Ключа умерла 53-летняя жительница Апшеронского района. Она была госпитализирована в медучреждение с двухсторонней полисегментарной пневмонией, где ее подключили к ИВЛ, а тест на COVID-19 дал положительный результат. У женщины были хроническая ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет, уточнили в оперштабе.