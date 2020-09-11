У жителя Кубани украли гараж
В Белореченском районе в сентябре злоумышленник похитил гараж у местного жителя
Местный житель обратился в дежурную часть полиции Белореченского района и рассказал, что с территории возле его дома исчез металлический гараж вместе со строительными инструментами. Сумма ущерба составила порядка 40 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили с очевидцами и составили ориентировку на розыск украденного имущества.
В результате участковые установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний житель Белореченского района, его задержали и доставили в отдел полиции.
Выяснилось, что мужчина вызвал эвакуатор, вывез гараж и сдал его в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.
Следственный отдел Белореченского района возбудил против подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а часть похищенного имущества полицейским удалось изъять и вернуть законному владельцу, сообщили 11 сентября порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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