У жителя Кубани украли гараж

Краснодарский край

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В Белореченском районе в сентябре злоумышленник похитил гараж у местного жителя

Местный житель обратился в дежурную часть полиции Белореченского района и рассказал, что с территории возле его дома исчез металлический гараж вместе со строительными инструментами. Сумма ущерба составила порядка 40 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили с очевидцами и составили ориентировку на розыск украденного имущества.

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В результате участковые установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний житель Белореченского района, его задержали и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что мужчина вызвал эвакуатор, вывез гараж и сдал его в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

Следственный отдел Белореченского района возбудил против подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража), мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, а часть похищенного имущества полицейским удалось изъять и вернуть законному владельцу, сообщили 11 сентября порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о том, что в Краснодаре серийный велосипедный вор пытался угнать каток.

Белореченский район Кражи Полиция

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