В Тимашевске пожарные спасли щенка, который отравился угарным газом

Краснодарский край

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10 сентября в Краснодарском крае случилось происшествие, в котором пострадал щенок. Однако его смогли спасть

UPD от СУ СК России по Краснодарскому краю: при пожаре погиб 50-летний хозяин квартиры, в квартире нашли его тело. Проводится проверка.

Сообщение о возгорании на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Братьев Степановых поступило в 13:19. На место приехали спасатели, в ликвидации происшествия из-за сильного задымления приняли участие три звена газодымозащитников. 

Пожар распространился на 80 кв. метрах, из здания эвакуировали шесть человек. В 14:53 пламя потушили.

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Во время тушения специалисты услышали писк и нашли в квартире щенка. Он надышался угарным газом и почти не шевелился. Спасатели вынесли собаку на улицу и подключили к дыхательному аппарату. Таким образом питомца спасли, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 10 сентября.

Напомним, в конце весны в Новороссийске спасли щенка, который упал на дно бассейна. А в июле еще одному псу помогли выбраться из ливневой канализации в Адыгее.

Животные МЧС Темрюкский район

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