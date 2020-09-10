В Тимашевске пожарные спасли щенка, который отравился угарным газом
10 сентября в Краснодарском крае случилось происшествие, в котором пострадал щенок. Однако его смогли спасть
UPD от СУ СК России по Краснодарскому краю: при пожаре погиб 50-летний хозяин квартиры, в квартире нашли его тело. Проводится проверка.
Сообщение о возгорании на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Братьев Степановых поступило в 13:19. На место приехали спасатели, в ликвидации происшествия из-за сильного задымления приняли участие три звена газодымозащитников.
Пожар распространился на 80 кв. метрах, из здания эвакуировали шесть человек. В 14:53 пламя потушили.
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Во время тушения специалисты услышали писк и нашли в квартире щенка. Он надышался угарным газом и почти не шевелился. Спасатели вынесли собаку на улицу и подключили к дыхательному аппарату. Таким образом питомца спасли, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 10 сентября.
Напомним, в конце весны в Новороссийске спасли щенка, который упал на дно бассейна. А в июле еще одному псу помогли выбраться из ливневой канализации в Адыгее.