В Тимашевске пожарные спасли щенка, который отравился угарным газом

10 сентября в Краснодарском крае случилось происшествие, в котором пострадал щенок. Однако его смогли спасть

UPD от СУ СК России по Краснодарскому краю: при пожаре погиб 50-летний хозяин квартиры, в квартире нашли его тело. Проводится проверка.

Сообщение о возгорании на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Братьев Степановых поступило в 13:19. На место приехали спасатели, в ликвидации происшествия из-за сильного задымления приняли участие три звена газодымозащитников.

Пожар распространился на 80 кв. метрах, из здания эвакуировали шесть человек. В 14:53 пламя потушили.