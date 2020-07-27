В Адыгее сотрудники МЧС спасли упавшего в люк щенка

Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда спасли щенка, который 24 июля упал в ливневую канализацию в центре Майкопа

О том, что в ливневке находится щенок, 25 июля спасателям сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС нашли животное под решеткой ливневой канализации.

«С помощью аркана они достали щенка. Самое главное — четвероногий питомец не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Спасатели отметили, что они не справились бы без помощи майкопчан, которые вовремя сообщили о животном.