В Адыгее сотрудники МЧС спасли упавшего в люк щенка

В Майкопе спасатели пришли на помощь щенку ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ������������‍������⛑Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда Республики Адыгея спасли щенка������, который чуть не утонул в ливневой канализации в центре города Майкопа. О том, что в ливнёвке находится маленький пес, сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили животное под решеткой ливневки. С помощью аркана вызволили щенка из плена. ✔️Самое главное-четвероногий питомец не пострадал. Спасатели отметили, что они не справились бы без помощи неравнодушных майкопчан, которые вовремя сообщили о беззащитном животном.