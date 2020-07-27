В Адыгее сотрудники МЧС спасли упавшего в люк щенка
Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда спасли щенка, который 24 июля упал в ливневую канализацию в центре Майкопа
О том, что в ливневке находится щенок, 25 июля спасателям сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС нашли животное под решеткой ливневой канализации.
«С помощью аркана они достали щенка. Самое главное — четвероногий питомец не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.
Спасатели отметили, что они не справились бы без помощи майкопчан, которые вовремя сообщили о животном.
Ранее Юга.ру рассказывали, как в конце мая в Новороссийске спасатели вытащили щенка, который упал в лужу на дне бассейна.
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В Майкопе спасатели пришли на помощь щенку ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ������������������⛑Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда Республики Адыгея спасли щенка������, который чуть не утонул в ливневой канализации в центре города Майкопа. О том, что в ливнёвке находится маленький пес, сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили животное под решеткой ливневки. С помощью аркана вызволили щенка из плена. ✔️Самое главное-четвероногий питомец не пострадал. Спасатели отметили, что они не справились бы без помощи неравнодушных майкопчан, которые вовремя сообщили о беззащитном животном.
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