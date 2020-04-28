В Темрюке 18-летний парень спас женщину во время пожара

28 апреля в МЧС Кубани рассказали о пожаре в Темрюке, во время которого пострадала женщина

18-летний Анатолий Шамрай находился недалеко от места происшествия. Он услышал крики о помощи. Молодой человек подбежал к горящему зданию и увидел на козырьке пристройки, на уровне второго этажа, женщину. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что из здания уже вырывалось пламя и «счет шел на минуты, если не на секунды».

26 апреля пожар начался в двухуровневой квартире в микрорайоне Правобережный. При пожаре полностью выгорели помещения общей площадью 90 кв. метров.

Парень подобрал лестницу, поднялся к женщине и снес ее вниз. Как уточнили в ведомстве, она не могла самостоятельно держаться за перекладины, так как у женщины обгорели руки.

Соседи вызвали спасателей. На место прибыли 3 единицы техники и 9 пожарных. Они потушили пожар.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района, майор внутренней службы Денис Гузенко отметил, что молодой человек спас человеческую жизнь. Сейчас рассматривается вопрос о его награждении.