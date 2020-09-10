В Адыгее будут судить экс-чиновника по делу о гибели женщины, на которую упала остановка

В Адыгее в сентябре завершили расследование уголовного дела, возбужденного после смерти пенсионерки, на которую ветром повалило остановку

Напомним, 17 июня в Майкопе сильный порыв ветра снес остановку, которая упала на людей. В результате погибла 78-летняя женщина, еще два человека пострадали, в том числе ребенок.

После этого следственный комитет возбудил уголовное дело и предъявил обвинение 42-летнему предпринимателю, который по договору подряда установил остановку с нарушением требований безопасности. Позже в отношении бывшего и. о. директора МКУ «Благоустройство» завели уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

В прокуратуре установили, что в 2016 году предприниматель провел монтаж конструкции на временных сварных креплениях.

«Экс-чиновник об этом знал и не принял меры по проверке соответствия остановки требованиям безопасности», — сообщили 10 сентября в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

В ближайшее время уголовное дело направят в Майкопский городской суд.