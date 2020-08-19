В Адыгее будут судить предпринимателя, чья остановка упала и убила женщину

Следком Адыгеи 19 августа завершил расследование дела против предпринимателя по факту обрушения остановки и гибели женщины

Напомним, 17 июня в Майкопе сильный порыв ветра снес остановку на улице Чкалова, которая упала на людей. Погибла 78-летняя женщина, двое человек пострадали, в том числе ребенок.

Следствие обвинило в случившемся 42-летнего предпринимателя, который в июле 2016 года по договору подряда установил остановку. Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). В конце июня стало известно, что следователи также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) против бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия.

Следствие установило, что мужчина установил металлическую остановку без фундамента и с нарушением технологии монтажа. Из-за нарушений конструкция обрушилась и убила женщину, сообщили 19 августа в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Майкопа обвинительным заключением направили в суд. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.