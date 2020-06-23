В Адыгее после смерти пенсионерки из-за обрушения остановки возбудили уголовное дело против бывшего чиновника

Адыгея

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Следственный комитет 23 июня сообщил, что в деле о смерти пенсионерки из-за обрушения остановки в Майкопе появился новый фигурант

Как сообщали Юга.ру, 17 июня в Майкопе сильный порыв ветра снес остановку, которая упала на людей. Погибла 78-летняя женщина, двое человек пострадали, в том числе ребенок.

Следственный комитет завел уголовное дело, а позже предъявил обвинение 42-летнему предпринимателю, который по договору подряда установил остановку. Установлено, что он предварительно не забетонировал площадку, чем нарушил технические условия.

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Старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Адыгея Элла Тюкова 23 июня сообщила, что следователи также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) против бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия.

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Как уточнила Тюкова, бывший чиновник небрежно отнесся к своим должностным обязанностям — летом 2016 года он допустил монтаж не отвечающей требованиям безопасности остановки, также он не обеспечил контроль и технический надзор за содержанием и ремонтом объекта.

Отметим, что технические задания на строительство остановочных комплексов в Майкопе выдает МКУ «Благоустройство», оно же проводит конкурсы по выбору подрядчиков.

Майкоп Следственный комитет смерть

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