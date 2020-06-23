В Адыгее после смерти пенсионерки из-за обрушения остановки возбудили уголовное дело против бывшего чиновника
Следственный комитет 23 июня сообщил, что в деле о смерти пенсионерки из-за обрушения остановки в Майкопе появился новый фигурант
Как сообщали Юга.ру, 17 июня в Майкопе сильный порыв ветра снес остановку, которая упала на людей. Погибла 78-летняя женщина, двое человек пострадали, в том числе ребенок.
Следственный комитет завел уголовное дело, а позже предъявил обвинение 42-летнему предпринимателю, который по договору подряда установил остановку. Установлено, что он предварительно не забетонировал площадку, чем нарушил технические условия.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Адыгея Элла Тюкова 23 июня сообщила, что следователи также возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) против бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия.
Как уточнила Тюкова, бывший чиновник небрежно отнесся к своим должностным обязанностям — летом 2016 года он допустил монтаж не отвечающей требованиям безопасности остановки, также он не обеспечил контроль и технический надзор за содержанием и ремонтом объекта.
Отметим, что технические задания на строительство остановочных комплексов в Майкопе выдает МКУ «Благоустройство», оно же проводит конкурсы по выбору подрядчиков.
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