В Адыгее до конца года планируют обеспечить жильем 128 детей-сирот

Власти Адыгеи по плану на 2020 год собираются приобрести квартиры для 92 детей-сирот

На эти цели направили 114,9 млн рублей. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, обеспечить жильем в этом году получится еще 36 детей-сирот. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

В сентябре республике выделили дополнительные средства из федерального бюджета в размере 43,3 млн рублей.

«В вопросе обеспечения жильем льготных категорий граждан необходимо отдавать приоритет строительству новых домов, а не приобретению квартир на вторичном рынке. Тем самым мы решаем комплекс задач, включая стимулирование строительной отрасли, и обеспечиваем максимально эффективное освоение бюджетных средств», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.