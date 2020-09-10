В Адыгее до конца года планируют обеспечить жильем 128 детей-сирот

Адыгея

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Власти Адыгеи по плану на 2020 год собираются приобрести квартиры для 92 детей-сирот

На эти цели направили 114,9 млн рублей. Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, обеспечить жильем в этом году получится еще 36 детей-сирот. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

В сентябре республике выделили дополнительные средства из федерального бюджета в размере 43,3 млн рублей.

«В вопросе обеспечения жильем льготных категорий граждан необходимо отдавать приоритет строительству новых домов, а не приобретению квартир на вторичном рынке. Тем самым мы решаем комплекс задач, включая стимулирование строительной отрасли, и обеспечиваем максимально эффективное освоение бюджетных средств», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Напомним, в июне власти Адыгеи сообщали, что до конца 2020 года собираются обеспечить квартирами 98 детей-сирот. Как писали Юга.ру, в 2019-м республика предоставила жилье 115 детям-сиротам, в 2018-м ключи от квартир получили 97 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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