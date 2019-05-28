В Адыгее 115 детей-сирот получат новое жилье в 2019 году
В 2019 году власти Адыгеи планируют обеспечить жильем около 115 детей-сирот по всей республике
В 2018 году в регионе обладателями собственных квартир стали 97 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
В мае 2019-го жилье получили 13 человек в Тахтамукайском районе. Глава республики Мурат Кумпилов поздравил новоселов и подчеркнул, что руководство региона готово оказывать помощь в решении других вопросов.
«В республике действуют различные программы, связанные с предоставлением поддержки на развитие предпринимательства, поддержки молодым семьям, материнства и детства, трудоустройством молодых специалистов на селе. Важно, чтобы молодые люди знали о существовании подобных программ», — подчеркнул Кумпилов.
Руководитель республики поручил местным органам власти консультировать ребят по действующим программам, оказывать необходимую помощь, не оставлять без внимания ни одно обращение.
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